Биография

Джек Бендер — американский режиссер, продюсер, актер и сценарист. Родился 25 сентября 1949 года. Кинодеятель с детства стал приобщаться к искусству и уже в юности увлекся актерским мастерством. Его творческая карьера началась с криминальных драмах 70-х годов «ФБР» и «Железная сторона». Позднее он получил роли в сериалах «Коломбо», «Все в семье» и еще в двух десятках картин. В 1986 году Джек впервые попробовал себя в продюсировании, взявшись за эпизод ленты «Джек и Майк». Также он выступал исполнительным продюсером американских хитов «Под куполом», «Остаться в живых» и «Чужак». Джек Бендер наиболее известен в сфере режиссуры. Его первой работой стала комедия «Восьми достаточно» 1977 года, а затем последовала драма «Бумажная погоня». Фильмография Бендера пестрит громкими проектами. В ней можно найти фэнтезийный сериал «Игра престолов», драму «Сопрано» и фантастическую ленту «Мистер мерседес». В 2022 году он работал над хоррор-проектом «Извне».