Элизабет Сондерс

Биография

Элизабет Браун — канадская актриса кино и театра. Родилась в Торонто 26 сентября 1966 года. Браун получила диплом актрисы в Альбертском университете провинциального города Эдмонтон. Она исполняла главные роли в театральных постановках по всей Канаде, режиссировала спекталки и преподаватела актерское мастерство. Дебютной работой в фильмографии Элизабет Браун стала драма «Поверь в меня» 1971 года. Далее она сыграла в сериалах «Служба спасения 911», «Рыцарь навсегда» и «Мурашки», а в 1999 году приняла участие в боевике с Уиллемом Дефо «Святые из Бундока».Среди самых известных проектов с Элизабет числятся полнометражный хоррор «Оно» и многосерийный «Извне», комедийная лента «Шиттс Крик», мелодрама «Близкие друзья», а также детективный триллер «Кларисса» 2021 года.