Биография

Дэвид Грин — канадский оператор, режиссер, актер и продюсер. Родился в Онтарио 19 декабря 1968 года. Помимо основной работы за камерой Грин примерил амплуа режиссера в лентах «12 обезьян» и «Зов крови». Также снимался в хоррор-ленте «Глаза носорога» 2003 года и выступал сопродюсером короткометражной картины Cockroach Blue. Свой творческий путь Дэвид Грин начал со съемок короткометражных лент в 1994 году. Первыми заметными проектами в его биографии стали фантастический ТВ-сериал «Читающий мысли» и фильм полного метра «ЗащитнеГ» 2009 года. Всего в портфолио Дэвида около 50 работ — он принимал участие в съемках сериалов «Американские боги», «Утраченный символ», «Чепелуэйт», а в 2022 году пополнил фильмографию многосерийной хоррор-картиной «Извне».