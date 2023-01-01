Биография

Кортен Мур — канадский актер кино и телевидения. Родился в Виннипеге 18 июля 1998 года. Кинодеятель изучал актерское мастерство в киношколе LB Acting Studio в Торонто, а также увлекался писательством — из-под его пера вышел сценарий к короткометражному фильму The Ultimate Showdown. Дебют молодого актера состоялся в 2017 году. Поначалу он играл в ТВ-сериалах, а в 2019 году получил роль в полнометражной картине «Чей-то ребенок: История Реджины Луиз». В 2020-м Кортен Мур пополнил фильмографию большим проектом «Крушение утопии», сыграв в девяти эпизодах ленты, а за следующие два года успел сняться в хоррор-сериалах «Слэшер» и «Извне».