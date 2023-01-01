Биография

Хлоя Ван Ландшут — канадская актриса, режиссер и продюсер. Родилась в Торонто 9 сентября 1997 года. Молодая актриса, несмотря на небольшой съемочный опыт, успела попробовать себя в нескольких областях кинопроизводства. В 2022 году вышел короткометражный фильм Tidal, над которым она работала как сценарист и режиссер. Сейчас в фильмографии Хлои Ван Ландшут числятся девять проектов. Впервые актриса появилась на экране в 2015 году в фильме Jackie Boy, а в 2018-м она получила главную роль в драме SKIN. Также ее можно увидеть в полнометражных лентах Liminal, «Крис Уоттс: Признания убийцы» и в фантастическом хоррор-сериале «Извне».