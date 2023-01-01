Биография

Джефф Пинкнер — американский сценарист и продюсер. Родился 16 ноября 1964 года. В 1987 году Пинкнер получил высшее образование в Северо-Западном университете в Чикаго, а в 1990-м окончил Гарвардскую юридическую школу. Свой творческий путь Джефф Пинкнер начал в 1997 году, когда написал сценарий к эпизоду шоу «Элли МакБил». Затем он взялся за сериалы «Профайлер» и «Улица» — в последнем он также выступил сопродюсером. Первым большим кинопроектом в биографии Джеффа стал фантастический боевик «Шпионка» 2001 года, а наибольшую популярность в профессиональных кругах он получил после работы в качестве исполнительного продюсера и сценариста в сериале «Остаться в живых». Из-под его пера вышли сценарии к фильмам «Веном», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Темная башня». Также Пинкнер работал над хоррор-лентой «Извне» 2022 года и боевиком «Цитадель» 2023 года.