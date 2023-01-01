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4-й сезон

Содержанки (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

8.82022, Содержанки. Сезон 4 9 серий
Триллеры, Драмы18+
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Сюжет

Финал непредсказуемой истории: драма о богатых мира сего «Содержанки» — 4 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.

Прошло три года, и много воды утекло в жизни каждого из героев этой запутанной игры. Глеб вышел на свободу и ищет возможность вернуться в мир больших денег, а Лена тем временем пытается жить своей жизнью, но прошлое никак ее не отпустит. В город на Неве приезжает бизнесмен мирового уровня и давний друг Ольховского. На его вечеринке собирается вся элита, однако торжество нарушает трагедия — убийство одного из гостей. Под подозрением оказываются все — теперь давние знакомые и заклятые враги вынуждены сидеть взаперти и раскрывать личные секреты перед наглым следователем.

Кто из героев окажется убийцей и чем закончится страстная драма Лены и Глеба? Узнайте, какой будет развязка: сериал «Содержанки» 4 сезон смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Содержанки»

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