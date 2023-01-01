Содержанки (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн
- 18+47 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 1
- 18+43 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 2
- 18+43 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 3
- 18+49 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 4
- 18+45 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 5
- 18+48 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 6
- 18+44 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 7
- 18+51 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 8
- 18+43 мин
Содержанки
Сезон 4 Серия 9
Сюжет
Финал непредсказуемой истории: драма о богатых мира сего «Содержанки» — 4 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.
Прошло три года, и много воды утекло в жизни каждого из героев этой запутанной игры. Глеб вышел на свободу и ищет возможность вернуться в мир больших денег, а Лена тем временем пытается жить своей жизнью, но прошлое никак ее не отпустит. В город на Неве приезжает бизнесмен мирового уровня и давний друг Ольховского. На его вечеринке собирается вся элита, однако торжество нарушает трагедия — убийство одного из гостей. Под подозрением оказываются все — теперь давние знакомые и заклятые враги вынуждены сидеть взаперти и раскрывать личные секреты перед наглым следователем.
Кто из героев окажется убийцей и чем закончится страстная драма Лены и Глеба? Узнайте, какой будет развязка: сериал «Содержанки» 4 сезон смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Богомолов
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Маруся
Фомина
- СЭАктриса
Софья
Эрнст
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Сергей
Бурунов
- МЗАктриса
Марина
Зудина
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Владимир
Мишуков
- �АРАктриса
Александра
Ревенко
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Константин
Богомолов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ЛЛХудожница
Лариса
Ломакина
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АСОператор
Александр
Симонов
- Композитор
Иван
Канаев