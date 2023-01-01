Содержанки (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

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Финал непредсказуемой истории: драма о богатых мира сего «Содержанки» — 4 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на Wink.



Прошло три года, и много воды утекло в жизни каждого из героев этой запутанной игры. Глеб вышел на свободу и ищет возможность вернуться в мир больших денег, а Лена тем временем пытается жить своей жизнью, но прошлое никак ее не отпустит. В город на Неве приезжает бизнесмен мирового уровня и давний друг Ольховского. На его вечеринке собирается вся элита, однако торжество нарушает трагедия — убийство одного из гостей. Под подозрением оказываются все — теперь давние знакомые и заклятые враги вынуждены сидеть взаперти и раскрывать личные секреты перед наглым следователем.



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