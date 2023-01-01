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Содержанки
Актёры и съёмочная группа сериала «Содержанки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Содержанки»

Режиссёры

Константин Богомолов

Константин Богомолов

Режиссёр

Актёры

Дарья Мороз

Дарья Мороз

АктрисаЕлена Анатольевна Широкова
Маруся Фомина

Маруся Фомина

АктрисаМарина Левкоева
Софья Эрнст

Софья Эрнст

АктрисаДарья Юрьевна Смирнова
Ольга Сутулова

Ольга Сутулова

АктрисаАлиса Ольховская
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

АктёрИгорь Дмитриевич Долгачёв
Марина Зудина

Марина Зудина

АктрисаЛюдмила Петровна Долгачёва
Александра Ребенок

Александра Ребенок

АктрисаОльга Евгеньевна Крутова
Владимир Мишуков

Владимир Мишуков

АктёрГлеб Витальевич Ольховский
Александра Ревенко

Александра Ревенко

АктрисаКатя Матвеева
Сабина Ахмедова

Сабина Ахмедова

АктрисаКарина Штерн

Сценаристы

Анна Рубцова

Анна Рубцова

Сценарист
Константин Богомолов

Константин Богомолов

Сценарист

Продюсеры

Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Ирина Сосновая

Ирина Сосновая

Продюсер
Денис Жалинский

Денис Жалинский

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер

Художники

Лариса Ломакина

Лариса Ломакина

Художница
Татьяна Долматовская

Татьяна Долматовская

Художница

Монтажёры

Иван Лебедев

Иван Лебедев

Монтажёр

Операторы

Александр Симонов

Александр Симонов

Оператор

Композиторы

Иван Канаев

Иван Канаев

Композитор