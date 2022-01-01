Фильм о фильме
Wink
Сериалы
Содержанки
4-й сезон
Фильм о фильме
8.82022, Фильм о фильме
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Содержанки (сериал, 2022) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Откровенная драма об опасностях светской жизни в столице с Дарьей Мороз и Сергеем Буруновым в главных ролях. Амбициозные и жадные до роскоши молодые люди торгуют телом и красотой ради яркой жизни. Этот мир полон опасности — смерть Марины, любовницы влиятельного чиновника, становится отправной точкой в расследовании, бесповоротно изменившем жизнь московской элиты. Подозреваемой считают Дашу, которая приехала из провинции и мечтает открыть собственную галерею. Следовательница Елена, переживающая кризис в отношениях с мужем, знакомится с олигархом Глебом и оказывается втянута в жестокие игры светской тусовки. Какую цену придется заплатить героям за красивую и богатую жизнь? Не пропустите сериал «Содержанки» — смотреть онлайн в хорошем качестве культовую драму можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

Сериал Фильм о фильме 4 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Содержанки»