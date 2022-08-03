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Содержанки
2-й сезон

Содержанки (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.82020, Содержанки. Сезон 2 9 серий
Триллер, Драма18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Продолжение запутанной истории о московской элите: следите за тем, как накаляются страсти в сериале «Содержанки» — 2 сезон можно смотреть на видеосервисе Wink.

Лена переезжает к Глебу и пытается привыкнуть к новой жизни, не замечая призрака погибшей Алисы. Внезапное появление и гибель друга Глеба спутывают карты всем, и у Максима появляется еще больше вопросов. Лена не способна сомневаться в любимом мужчине, а тем временем Даша наконец добилась своего и управляет собственной галереей. Однако вокруг постоянно кружат «акулы» и нежеланные кавалеры, от которых светская львица пытается избавиться.

Что скрывает Глеб Ольховский и сможет ли Максим раскрыть тайну двух убийств? Узнайте во 2 сезоне проекта Константина Богомолова: сериал «Содержанки» смотреть онлайн можно на портале Wink прямо сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Содержанки»