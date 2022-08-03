Содержанки (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 1
- 18+42 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 2
- 18+41 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 3
- 18+44 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 4
- 18+53 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 5
- 18+50 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 6
- 18+42 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 7
- 18+52 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 8
- 18+24 мин
Содержанки
Сезон 2 Серия 9
О сериале
Продолжение запутанной истории о московской элите: следите за тем, как накаляются страсти в сериале «Содержанки» — 2 сезон можно смотреть на видеосервисе Wink.
Лена переезжает к Глебу и пытается привыкнуть к новой жизни, не замечая призрака погибшей Алисы. Внезапное появление и гибель друга Глеба спутывают карты всем, и у Максима появляется еще больше вопросов. Лена не способна сомневаться в любимом мужчине, а тем временем Даша наконец добилась своего и управляет собственной галереей. Однако вокруг постоянно кружат «акулы» и нежеланные кавалеры, от которых светская львица пытается избавиться.
Что скрывает Глеб Ольховский и сможет ли Максим раскрыть тайну двух убийств? Узнайте во 2 сезоне проекта Константина Богомолова: сериал «Содержанки» смотреть онлайн можно на портале Wink прямо сейчас.
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Богомолов
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Маруся
Фомина
- СЭАктриса
Софья
Эрнст
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актриса
Александра
Ревенко
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актриса
Елизавета
Шакира
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Константин
Богомолов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ЛЛХудожница
Лариса
Ломакина
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АСОператор
Александр
Симонов
- Композитор
Иван
Канаев