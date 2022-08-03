Продолжение запутанной истории о московской элите: следите за тем, как накаляются страсти в сериале «Содержанки» — 2 сезон можно смотреть на видеосервисе Wink.



Лена переезжает к Глебу и пытается привыкнуть к новой жизни, не замечая призрака погибшей Алисы. Внезапное появление и гибель друга Глеба спутывают карты всем, и у Максима появляется еще больше вопросов. Лена не способна сомневаться в любимом мужчине, а тем временем Даша наконец добилась своего и управляет собственной галереей. Однако вокруг постоянно кружат «акулы» и нежеланные кавалеры, от которых светская львица пытается избавиться.



Что скрывает Глеб Ольховский и сможет ли Максим раскрыть тайну двух убийств? Узнайте во 2 сезоне проекта Константина Богомолова: сериал «Содержанки» смотреть онлайн можно на портале Wink прямо сейчас.

