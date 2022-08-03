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Содержанки
1-й сезон

Содержанки (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.82019, Содержанки. Сезон 1 9 серий
Триллер, Драма18+
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О сериале

Шикарная жизнь или море фальши? Скандальный проект Константина Богомолова о буднях столичной элиты — сериал «Содержанки» смотрите онлайн на Wink.

Тихая и скромная Даша, искусствовед из Саратова, приезжает в гости к подруге Марине в Москву. Правда, по случайному совпадению подруга внезапно погибает, и для богатого чиновника, ухажера Марины, Даша становится прекрасной заменой. Тем временем начинается расследование этого странного убийства: делом занимается Елена Широкова, циничная, холодная и, кажется, максимально далекая от этого безумного мира денег и интриг. Однако поиски убийцы приводят ее в богемную компанию богачей, и знакомство с одним из них в корне меняет будущее Лены.

Кто желал зла соблазнительнице Марине и сможет ли Лена устоять против чар нового знакомого, подозреваемого в убийстве? Софья Эрнст, Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Сергей Бурунов, Марина Зудина в 1 сезоне скандальной драмы: сериал «Содержанки» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Содержанки»