Содержанки (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+55 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 8
- 18+17 мин
Содержанки
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Шикарная жизнь или море фальши? Скандальный проект Константина Богомолова о буднях столичной элиты — сериал «Содержанки» смотрите онлайн на Wink.
Тихая и скромная Даша, искусствовед из Саратова, приезжает в гости к подруге Марине в Москву. Правда, по случайному совпадению подруга внезапно погибает, и для богатого чиновника, ухажера Марины, Даша становится прекрасной заменой. Тем временем начинается расследование этого странного убийства: делом занимается Елена Широкова, циничная, холодная и, кажется, максимально далекая от этого безумного мира денег и интриг. Однако поиски убийцы приводят ее в богемную компанию богачей, и знакомство с одним из них в корне меняет будущее Лены.
Кто желал зла соблазнительнице Марине и сможет ли Лена устоять против чар нового знакомого, подозреваемого в убийстве? Софья Эрнст, Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Сергей Бурунов, Марина Зудина в 1 сезоне скандальной драмы: сериал «Содержанки» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Богомолов
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Маруся
Фомина
- СЭАктриса
Софья
Эрнст
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актриса
Александра
Ревенко
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актриса
Елизавета
Шакира
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Константин
Богомолов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ЛЛХудожница
Лариса
Ломакина
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АСОператор
Александр
Симонов
- Композитор
Иван
Канаев