Содержанки (сериал, 2022) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Содержанки. Сезон 4. Серия 6
Содержанки
4-й сезон
6-я серия
8.82022, Содержанки. Сезон 4. Серия 6
Триллер, Драма18+
О сериале

Откровенная драма об опасностях светской жизни в столице с Дарьей Мороз и Сергеем Буруновым в главных ролях. Амбициозные и жадные до роскоши молодые люди торгуют телом и красотой ради яркой жизни. Этот мир полон опасности — смерть Марины, любовницы влиятельного чиновника, становится отправной точкой в расследовании, бесповоротно изменившем жизнь московской элиты. Подозреваемой считают Дашу, которая приехала из провинции и мечтает открыть собственную галерею. Следовательница Елена, переживающая кризис в отношениях с мужем, знакомится с олигархом Глебом и оказывается втянута в жестокие игры светской тусовки. Какую цену придется заплатить героям за красивую и богатую жизнь? Не пропустите сериал «Содержанки» — смотреть онлайн в хорошем качестве культовую драму можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

