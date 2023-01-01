Русские горки. Сезон 1
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1-й сезон

Русские горки (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.22019, Русские горки. Сезон 1 24 серии
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лето 1945 года. Война позади. Два друга-фронтовика Марк Шварц и Петр Иконников, прогуливаясь по набережной в Хосте, знакомятся с девушкой, опекающей двух девочек-англичанок. Эта мимолетная встреча перевернет их дальнейшие судьбы.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русские горки»

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