Русские горки (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Лето 1945 года. Война позади. Два друга-фронтовика Марк Шварц и Петр Иконников, прогуливаясь по набережной в Хосте, знакомятся с девушкой, опекающей двух девочек-англичанок. Эта мимолетная встреча перевернет их дальнейшие судьбы.



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