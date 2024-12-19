Русские горки (сериал, 2019) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Русские горки. Сезон 1. Серия 17
Драма18+
Лето 1945 года. Война позади. Два друга-фронтовика Марк Шварц и Петр Иконников, прогуливаясь по набережной в Хосте, знакомятся с девушкой, опекающей двух девочек-англичанок. Эта мимолетная встреча перевернет их дальнейшие судьбы.

Россия
Драма
50 мин / 00:50

8.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

