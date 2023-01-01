Wink
Сериалы
Русские горки
Актёры и съёмочная группа сериала «Русские горки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Русские горки»

Режиссёры

Алеко Цабадзе

Алеко Цабадзе

Режиссёр

Актёры

Константин Лавроненко

Константин Лавроненко

АктёрДжон Харпер
Карина Андоленко

Карина Андоленко

АктрисаТатьяна Гражданкина
Екатерина Вилкова

Екатерина Вилкова

АктрисаЭлеонора Харпер
Иван Колесников

Иван Колесников

АктёрМарк Шварц
Алексей Морозов

Алексей Морозов

АктёрПётр Иконников
Лянка Грыу

Лянка Грыу

АктрисаБет
Мария Лисовая

Мария Лисовая

АктрисаНицца
Софья Хандамирова

Софья Хандамирова

АктрисаСара
Татьяна Лютаева

Татьяна Лютаева

АктрисаМира Борисовна, мать Марка
Дмитрий Ендальцев

Дмитрий Ендальцев

АктёрВсеволод Штерингас
Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис

АктёрЛев Штерингас
Сабина Ахмедова

Сабина Ахмедова

Актриса
Мария Аниканова

Мария Аниканова

Актриса
Алексей Шевченков

Алексей Шевченков

Актёр
Надежда Маркина

Надежда Маркина

Актриса

Продюсеры

Валентина Михалева

Валентина Михалева

Продюсер
Лев Карахан

Лев Карахан

Продюсер
Галина Семенцова

Галина Семенцова

Продюсер

Художники

Константин Мельников

Константин Мельников

Художник
Олег Ухов

Олег Ухов

Художник
Эдуард Гизатуллин

Эдуард Гизатуллин

Художник
Татьяна Орлова

Татьяна Орлова

Художница

Операторы

Андрей Капранов

Андрей Капранов

Оператор

Композиторы

Дарин Сысоев

Дарин Сысоев

Композитор
Анатолий Зубков

Анатолий Зубков

Композитор