Звезда ситкома «#СеняФедя» Михаил Тарабукин в комедии от продюсеров «Кибер Ивана» и «Регби». Не пропустите сериал «Мама будет против» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с Наташей, одинокой сотрудницей отдела кадров, и ее родителями. Тамара Игоревна — глава и гроза семейства, которая контролирует не только взрослую дочь, но и своего супруга Сергея Геннадьевича, генерала в отставке. Троице предстоит роковая встреча с Николаем Батоновым, сотрудником магазина стройматериалов, куда семья отправится за покупками. Неуклюжий Коля роняет тяжелые коробки на Наташу, сбивает с ног ее отца и выводит из себя Тамару Игоревну. Разгневанные покупатели грозятся подать в суд на магазин, а начальник Батонова — уволить бедолагу, если тот не уговорит пострадавших забрать заявление.



Удастся ли герою повлиять на решение склочной пенсионерки? Узнаете, когда начнете смотреть сериал «Мама будет против» — все серии онлайн и без рекламы доступны по подписке на Wink!

