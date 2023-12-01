Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 10
- 18+25 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 12
- 18+26 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Звезда ситкома «#СеняФедя» Михаил Тарабукин в комедии от продюсеров «Кибер Ивана» и «Регби». Не пропустите сериал «Мама будет против» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с Наташей, одинокой сотрудницей отдела кадров, и ее родителями. Тамара Игоревна — глава и гроза семейства, которая контролирует не только взрослую дочь, но и своего супруга Сергея Геннадьевича, генерала в отставке. Троице предстоит роковая встреча с Николаем Батоновым, сотрудником магазина стройматериалов, куда семья отправится за покупками. Неуклюжий Коля роняет тяжелые коробки на Наташу, сбивает с ног ее отца и выводит из себя Тамару Игоревну. Разгневанные покупатели грозятся подать в суд на магазин, а начальник Батонова — уволить бедолагу, если тот не уговорит пострадавших забрать заявление.
Удастся ли герою повлиять на решение склочной пенсионерки? Узнаете, когда начнете смотреть сериал «Мама будет против» — все серии онлайн и без рекламы доступны по подписке на Wink!
Рейтинг
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- Актёр
Сергей
Ершов
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актриса
Ксения
Корнева
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЯБАктёр
Ярослав
Бородин
- АУАктриса
Анна
Усольцева
- ППАктёр
Павел
Пепелев
- ИЕАктриса
Ирина
Ермолова
- ДТСценарист
Денис
Тарасов
- ГПСценарист
Гарик
Пекшев
- ЕКСценарист
Евгений
Крюков
- Продюсер
Сергей
Ершов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ОБПродюсер
Ольга
Брагина
- ЕКХудожник
Евгений
Кравцов
- ЕШХудожница
Елена
Шабалина
- ДФХудожник
Денис
Филинков
- АБХудожник
Андрей
Бисеров
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- Композитор
Сергей
Калугин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко