Мама будет против. Сезон 1. Серия 5
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Мама будет против
1-й сезон
5-я серия

Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 5
Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Коля рассказывает товарищу, как мастерски он разделался со своим соперником, и строит планы по дальнейшему завоеванию сердца Натальи. Генерал поддерживает дочь в желании общаться с Николаем, но убеждает ее держать это в тайне от мамы. Между тем Тамара Игоревна подозревает, что дочь собирается на свидание, и начинает слежку. Неужели очередная попытка Батонова обернется неудачей?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама будет против»

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