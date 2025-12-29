Мама будет против (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
- 16+25 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 1
- 16+28 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 2
- 16+27 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 3
- 16+26 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 4
- 16+26 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 5
- 16+26 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 6
- 16+27 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 7
- 16+26 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 8
- 16+26 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 9
- 16+27 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 10
- 16+26 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 11
- 16+27 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 12
- 16+26 мин
Мама будет против
Сезон 2 Серия 13
О сериале
Рубаха-парень борется с будущей тещей за сердце Наташи. Звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов в заводной комедии от продюсеров хитов «Папины дочки. Новые» и «Тетя Марта».
Грузчик Николай мечтает о взлете по карьерной лестнице, но на работе не справляется даже с рядовыми обязанностями. Получив однажды шанс поработать продавцом-консультантом, он тут же становится виновником череды неудач. Так Николай Батонов знакомится с Наташей, одинокой взрослой женщиной, чью жизнь до сих пор контролирует мама, и ее родителями: все трое написали жалобу на Батонова начальнику магазина стройматериалов. Теперь карьера бывшего грузчика полностью зависит от воли разгневанной Тамары Игоревны, властной дамы, которая контролирует не только дочь, но и собственного мужа-генерала.
Сможет ли Коля найти ключик к сердцу Наташи и усмирить ее маму? Увидите, как изощренно герой будет выкручиваться, если начнете смотреть сериал «Мама будет против» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе Wink по подписке!
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- Актёр
Сергей
Ершов
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актриса
Ксения
Корнева
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЯБАктёр
Ярослав
Бородин
- АУАктриса
Анна
Усольцева
- ППАктёр
Павел
Пепелев
- ИЕАктриса
Ирина
Ермолова
- ДТСценарист
Денис
Тарасов
- ГПСценарист
Гарик
Пекшев
- ЕКСценарист
Евгений
Крюков
- Продюсер
Сергей
Ершов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ОБПродюсер
Ольга
Брагина
- ЕКХудожник
Евгений
Кравцов
- ЕШХудожница
Елена
Шабалина
- ДФХудожник
Денис
Филинков
- АБХудожник
Андрей
Бисеров
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- Композитор
Сергей
Калугин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко