Мама будет против. Сезон 2
Мама будет против
2-й сезон

Мама будет против (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

9.22023, Мама будет против. Сезон 2 13 серий
Комедия16+
Чтобы избежать увольнения, грузчик начинает ухаживать за дочерью склочной пенсионерки. Комедия от авторов «Уральских пельменей»
О сериале

Рубаха-парень борется с будущей тещей за сердце Наташи. Звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов в заводной комедии от продюсеров хитов «Папины дочки. Новые» и «Тетя Марта».

Грузчик Николай мечтает о взлете по карьерной лестнице, но на работе не справляется даже с рядовыми обязанностями. Получив однажды шанс поработать продавцом-консультантом, он тут же становится виновником череды неудач. Так Николай Батонов знакомится с Наташей, одинокой взрослой женщиной, чью жизнь до сих пор контролирует мама, и ее родителями: все трое написали жалобу на Батонова начальнику магазина стройматериалов. Теперь карьера бывшего грузчика полностью зависит от воли разгневанной Тамары Игоревны, властной дамы, которая контролирует не только дочь, но и собственного мужа-генерала.

Сможет ли Коля найти ключик к сердцу Наташи и усмирить ее маму? Увидите, как изощренно герой будет выкручиваться, если начнете смотреть сериал «Мама будет против» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе Wink по подписке!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

