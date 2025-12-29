Мама будет против (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Рубаха-парень борется с будущей тещей за сердце Наташи. Звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов в заводной комедии от продюсеров хитов «Папины дочки. Новые» и «Тетя Марта».



Грузчик Николай мечтает о взлете по карьерной лестнице, но на работе не справляется даже с рядовыми обязанностями. Получив однажды шанс поработать продавцом-консультантом, он тут же становится виновником череды неудач. Так Николай Батонов знакомится с Наташей, одинокой взрослой женщиной, чью жизнь до сих пор контролирует мама, и ее родителями: все трое написали жалобу на Батонова начальнику магазина стройматериалов. Теперь карьера бывшего грузчика полностью зависит от воли разгневанной Тамары Игоревны, властной дамы, которая контролирует не только дочь, но и собственного мужа-генерала.



Сможет ли Коля найти ключик к сердцу Наташи и усмирить ее маму? Увидите, как изощренно герой будет выкручиваться, если начнете смотреть сериал «Мама будет против» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе Wink по подписке!

