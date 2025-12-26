Мама будет против (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн

«Мама будет против» — 3 сезон сериала про нелегкие отношения зятя с тещей продолжает сочетать смех и драму, раскрывая бытовые и семейные противоречия.



Николай, некогда простой грузчик из магазина продуктов, а теперь успешный директор собственного заведения, хочет вступить в брак с Натальей. Казалось бы, мать невесты, Тамара дала благословение, но на деле она плетет интриги, чтобы сорвать свадьбу дочери. Параллельно ей приходится защищать власть над придомовым участком, на который посягнулы управленцы, что приводит к череде смешных и одновременно напряженных ситуаций, где личные амбиции переплетаются с бытовыми трудностями.



Смогут ли хитрости мамы разрушить свадьбу? Получится ли у нее отстоять двор? Смотреть онлайн «Мама будет против» приглашаем на Wnk, где доступны все серии 3 сезона!

