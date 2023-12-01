Мама будет против. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Мама будет против
1-й сезон
1-я серия
9.22023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
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Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Судьба свела их в день, когда Николай Батонов из грузчика на один день превратился в продавца-консультанта, а одинокая Наташа вместе с родителями выбралась за покупкой светильников. Всего за 15 минут Николай умудряется довести все семейство до белого каления — и вот уже на столе начальника лежит жалоба от трех разгневанных покупателей.

Сможет ли Батонов убедить пострадавших забрать заявление прежде, чем Олег Вадимович его уволит? Начинайте смотреть сериал «Мама будет против» — 1 серия онлайн доступна на нашем видеосервисе Wink по подписке, как и другие эпизоды 1 сезона!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама будет против»