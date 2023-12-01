Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Судьба свела их в день, когда Николай Батонов из грузчика на один день превратился в продавца-консультанта, а одинокая Наташа вместе с родителями выбралась за покупкой светильников. Всего за 15 минут Николай умудряется довести все семейство до белого каления — и вот уже на столе начальника лежит жалоба от трех разгневанных покупателей.



Сможет ли Батонов убедить пострадавших забрать заявление прежде, чем Олег Вадимович его уволит? Начинайте смотреть сериал «Мама будет против» — 1 серия онлайн доступна на нашем видеосервисе Wink по подписке, как и другие эпизоды 1 сезона!

