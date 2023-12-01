9.22023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 10
- 18+25 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 12
- 18+26 мин
Мама будет против
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Судьба свела их в день, когда Николай Батонов из грузчика на один день превратился в продавца-консультанта, а одинокая Наташа вместе с родителями выбралась за покупкой светильников. Всего за 15 минут Николай умудряется довести все семейство до белого каления — и вот уже на столе начальника лежит жалоба от трех разгневанных покупателей.
Сможет ли Батонов убедить пострадавших забрать заявление прежде, чем Олег Вадимович его уволит? Начинайте смотреть сериал «Мама будет против» — 1 серия онлайн доступна на нашем видеосервисе Wink по подписке, как и другие эпизоды 1 сезона!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- Актёр
Сергей
Ершов
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актриса
Ксения
Корнева
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЯБАктёр
Ярослав
Бородин
- АУАктриса
Анна
Усольцева
- ППАктёр
Павел
Пепелев
- ИЕАктриса
Ирина
Ермолова
- ДТСценарист
Денис
Тарасов
- ГПСценарист
Гарик
Пекшев
- ЕКСценарист
Евгений
Крюков
- Продюсер
Сергей
Ершов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ОБПродюсер
Ольга
Брагина
- ЕКХудожник
Евгений
Кравцов
- ЕШХудожница
Елена
Шабалина
- ДФХудожник
Денис
Филинков
- АБХудожник
Андрей
Бисеров
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- Композитор
Сергей
Калугин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко