Мама будет против. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Мама будет против
1-й сезон
9-я серия
9.22023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 9
Комедия18+
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Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Наташа вместе с подругой сбегает с работы, чтобы купить посуду для ее предстоящего свидания с новым кавалером. В магазине стройматериалов девушек ждет не самый приятный сюрприз, а Арину — и вовсе разочарование. Между тем Батонов хочет признаться Наталье, что ждет от Тамары Игоревны аннулирования претензии.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама будет против»