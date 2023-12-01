Наташа вместе с подругой сбегает с работы, чтобы купить посуду для ее предстоящего свидания с новым кавалером. В магазине стройматериалов девушек ждет не самый приятный сюрприз, а Арину — и вовсе разочарование. Между тем Батонов хочет признаться Наталье, что ждет от Тамары Игоревны аннулирования претензии.



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