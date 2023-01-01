Мама будет против. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Мама будет против
1-й сезон
4-я серия

Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.12023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 4
Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Начальник напоминает Николаю, что у него остается всего один день, чтобы убедить Тамару Игоревну забрать претензию. На этот раз Батонов решает зайти через отца Наташи: организует встречу с ним в рыболовном магазине и выдает себя за опытного рыбака. Между тем Костя из Питера, мастер на все руки, с самого утра проводит время с Натальей и ее мамой, помогая с делами по дому.

Удастся ли Батонову расположить к себе генерала и сразиться с интеллигентом за внимание одинокой девушки? Узнаете, когда продолжите смотреть сериал «Мама будет против», — 4 серия онлайн доступна на нашем видеосервисе вместе с другими эпизодами 1 сезона комедийного проекта от авторов «Уральских пельменей»!

Сериал Мама будет против 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама будет против»

Всё