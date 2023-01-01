Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Начальник напоминает Николаю, что у него остается всего один день, чтобы убедить Тамару Игоревну забрать претензию. На этот раз Батонов решает зайти через отца Наташи: организует встречу с ним в рыболовном магазине и выдает себя за опытного рыбака. Между тем Костя из Питера, мастер на все руки, с самого утра проводит время с Натальей и ее мамой, помогая с делами по дому.



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