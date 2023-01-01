Мама будет против. Сезон 1. Серия 10
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1-й сезон
10-я серия

Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.12023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 10
Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Начальник восстанавливает Батонова на работе и сообщает, что вечером намечается корпоратив. Наташа регистрируется на сайте знакомств, а Тамара Игоревна обращается к гадалке, чтобы сделать отворот на того, кто разбил сердце ее дочери. Теперь мамаша спешит на склад, чтобы найти волос бесстыжего Батонова.

Как далеко готова зайти Тамара Игоревна, чтобы отомстить невезучему грузчику? Узнаете в продолжении 1 сезона комедийного проекта от авторов «Уральских пельменей». Не пропустите сериал «Мама будет против» — 10 серию смотреть онлайн и в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink по подписке!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама будет против»

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