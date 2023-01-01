Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Начальник восстанавливает Батонова на работе и сообщает, что вечером намечается корпоратив. Наташа регистрируется на сайте знакомств, а Тамара Игоревна обращается к гадалке, чтобы сделать отворот на того, кто разбил сердце ее дочери. Теперь мамаша спешит на склад, чтобы найти волос бесстыжего Бат�онова.



Как далеко готова зайти Тамара Игоревна, чтобы отомстить невезучему грузчику? Узнаете в продолжении 1 сезона комедийного проекта от авторов «Уральских пельменей». Не пропустите сериал «Мама будет против» — 10 серию смотреть онлайн и в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink по подписке!



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