Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Батонов возвращается в родную деревню и встречается там со старыми друзьями. Между тем вслед за Колей отправляется Наташа, и поездка на автобусе с местными жителями становится для нее испытанием. Но это только начало: теперь дочку генерала ждет знакомство не только с родственниками ухажера, но и с его... невестой.



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