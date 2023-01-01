Мама будет против. Сезон 1. Серия 13
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Мама будет против
1-й сезон
13-я серия

Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

9.12023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 13
Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Батонов возвращается в родную деревню и встречается там со старыми друзьями. Между тем вслед за Колей отправляется Наташа, и поездка на автобусе с местными жителями становится для нее испытанием. Но это только начало: теперь дочку генерала ждет знакомство не только с родственниками ухажера, но и с его... невестой.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама будет против»

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