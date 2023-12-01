Мама будет против. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Мама будет против
1-й сезон
8-я серия
9.22023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 8
Комедия18+
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Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Тамара Игоревна участвует в торжественном открытии детской горки во дворе, но кататься на ней никому не разрешает. Тем временем Сергей Геннадьевич наведывается на склад магазина стройматериалов, чтобы предложить Николаю идею, как задобрить маму Наташи.

Удастся ли Батонову договориться с Тамарой Игоревной теперь, когда у него есть союзник в лице генерала? Не пропустите продолжение комедийного проекта «Мама будет против» — сериал смотреть онлайн можно прямо сейчас: 8 серия 1 сезона в хорошем качестве и без рекламы доступна на нашем видеосервисе Wink по подписке!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама будет против»