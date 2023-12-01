Тамара Игоревна участвует в торжественном открытии детской горки во дворе, но кататься на ней никому не разрешает. Тем временем Сергей Геннадьевич наведывается на склад магазина стройматериалов, чтобы предложить Николаю идею, как задобрить маму Наташи.



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