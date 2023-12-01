Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.22023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
- 16+24 мин
О сериале
Батонов просыпается на улице в полной уверенности, что его не только выселили со склада, но и уволили. Пока Тамара Игоревна убеждает дочь, что нужно проучить виновника инцидента в магазине, Николай вместе с товарищем пытается придумать, как задобрить разгневанную мамашу пострадавшей Наташи.
Не терпится узнать, кто окажется хитрее? Подписывайтесь на Wink, чтобы уже сейчас смотреть сериал «Мама будет против» — 2 серия онлайн доступна на нашем видеосервисе, как и весь 1 сезон комедийного проекта от авторов «Уральских пельменей»!
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- Актёр
Сергей
Ершов
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актриса
Ксения
Корнева
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЯБАктёр
Ярослав
Бородин
- АУАктриса
Анна
Усольцева
- ППАктёр
Павел
Пепелев
- ИЕАктриса
Ирина
Ермолова
- ДТСценарист
Денис
Тарасов
- ГПСценарист
Гарик
Пекшев
- ЕКСценарист
Евгений
Крюков
- Продюсер
Сергей
Ершов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ОБПродюсер
Ольга
Брагина
- ЕКХудожник
Евгений
Кравцов
- ЕШХудожница
Елена
Шабалина
- ДФХудожник
Денис
Филинков
- АБХудожник
Андрей
Бисеров
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- Композитор
Сергей
Калугин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко