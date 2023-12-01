Мама будет против. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Мама будет против
1-й сезон
7-я серия
9.22023, Мама будет против. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+
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Мама будет против (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Николай спасает прекрасную даму из «заточения» и гордится своей смелостью. Пока Батонов смакует победу и празднует капитуляцию Тамары Игоревны, на склад вдруг приходит беременная женщина и на глазах Натальи объявляет Колю отцом ребенка. Разочарованная девушка отправляется в бар вместе с подругой: обсудить бывших и залечить душевную рану.

Удастся ли Коле вернуть доверие Натальи и реабилитироваться перед ее семьей? Продолжайте смотреть сериал «Мама будет против» — 7 серия онлайн доступна уже сейчас. Оформляйте подписку на Wink, чтобы все серии 1 сезона комедии от авторов «Уральских пельменей» смотреть без рекламы!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама будет против»