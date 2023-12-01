Николай спасает прекрасную даму из «заточения» и гордится своей смелостью. Пока Батонов смакует победу и празднует капитуляцию Тамары Игоревны, на склад вдруг приходит беременная женщина и на глазах Натальи объявляет Колю отцом ребенка. Разочарованная девушка отправляется в бар вместе с подругой: обсудить бывших и залечить душевную рану.



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