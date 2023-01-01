Макс и Гусь Сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Никита Кологривый, Павел Прилучный, а также Настасья Самбурская в мрачной криминальной комедии, где каждый выбор влечет за собой непредсказуемые последствия. Не пропустите сериал «Макс и Гусь» — 1 сезон ждет вас в любое время на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с обычным парнем по имени Макс, чей жизненный путь начинается с работы простым каппером и приводит его к значительным достижениям в криминальном мире ночных клубов, наркоторговли и букмекерского бизнеса в родной Пензе. Но какие жертвы ему пришлось принести, чтобы достичь этого сомнительного успеха? И что произошло с его первой любовью и крепкой дружбой с Гусем?



Ответы на эти вопросы и история бандитского короля Пензы ждут вас на нашем видеосервисе. Скорее включайте спин-офф популярного драмеди «Зема»: сериал «Макс и Гусь» смотреть (2023) онлайн в хорошем качестве вы можете уже сейчас на Wink!



Сериал Макс и Гусь 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.