Макс и Гусь Сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Никита Кологривый, Павел Прилучный, а также Настасья Самбурская в мрачной криминальной комедии, где каждый выбор влечет за собой непредсказуемые последствия. Не пропустите сериал «Макс и Гусь» — 1 сезон ждет вас в любое время на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с обычным парнем по имени Макс, чей жизненный путь начинается с работы простым каппером и приводит его к значительным достижениям в криминальном мире ночных клубов, наркоторговли и букмекерского бизнеса в родной Пензе. Но какие жертвы ему пришлось принести, чтобы достичь этого сомнительного успеха? И что произошло с его первой любовью и крепкой дружбой с Гусем?
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Информация
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Денис
Павлов
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Владимир
Карпук
- Актриса
Наталья
Бардо
- ДБАктёр
Дмитрий
Богдан
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Сценарист
Вадим
Валиуллин
- ДПСценарист
Денис
Павлов
- Сценарист
Тимур
Левченко
- ЮАСценарист
Юлия
Абрамчик
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ОАХудожница
Ольга
Аравкина
- ЭЯМонтажёр
Эдгар
Языков
- ЯКОператор
Яков
Кинёв
- НЩКомпозитор
Николай
Щеглов