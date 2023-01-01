Макс и Гусь. Сезон 1. Серия 3 сериал смотреть онлайн бесплатно

Спин-офф о начале пути основного антагониста третьего сезона сериала «Зема» — Макса, под контролем у которого находится почти вся Пенза. К актерскому составу присоединился Павел Прилучный, который появится в образе хозяина боксерского клуба и товарища главного героя. Когда-то Макс был заурядным каппером и советовал своим клиентам, на кого ставить деньги в спорте. Но однажды задуманная им афера идет не по плану, так что ему приходится работать на серьезного пензенского авторитета Анальгина, чтобы закрыть долг. Помогают ему в этом друзья Гусь и Серж. Со временем поручения Анальгина становятся все более пугающими, и герои уже не уверены, готовы ли они дальше идти на все новые и новые преступления. То, что случится дальше, приведет к ссоре когда-то неразлучных друзей. Юмор и настоящий саспенс вы сможете найти в сериале из 7 эпизодов «Макс и Гусь», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.





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