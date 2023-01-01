Макс и Гусь. Сезон 1. Серия 2 сериал смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Спин-офф о начале пути основного антагониста третьего сезона сериала «Зема» — Макса, под контролем у которого находится почти вся Пенза. К актерскому составу присоединился Павел Прилучный, который появится в образе хозяина боксерского клуба и товарища главного героя. Когда-то Макс был заурядным каппером и советовал своим клиентам, на кого ставить деньги в спорте. Но однажды задуманная им афера идет не по плану, так что ему приходится работать на серьезного пензенского авторитета Анальгина, чтобы закрыть долг. Помогают ему в этом друзья Гусь и Серж. Со временем поручения Анальгина становятся все более пугающими, и герои уже не уверены, готовы ли они дальше идти на все новые и новые преступления. То, что случится дальше, приведет к ссоре когда-то неразлучных друзей. Юмор и настоящий саспенс вы сможете найти в сериале из 7 эпизодов «Макс и Гусь», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Денис
Павлов
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Владимир
Карпук
- Актриса
Наталья
Бардо
- ДБАктёр
Дмитрий
Богдан
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Сценарист
Вадим
Валиуллин
- ДПСценарист
Денис
Павлов
- Сценарист
Тимур
Левченко
- ЮАСценарист
Юлия
Абрамчик
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ОАХудожница
Ольга
Аравкина
- ЭЯМонтажёр
Эдгар
Языков
- ЯКОператор
Яков
Кинёв
- НЩКомпозитор
Николай
Щеглов