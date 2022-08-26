Начало истории о дерзкой танцовщице с четырьмя любовниками. Не пропустите сериал «Ева, рожай!» — в хорошем качестве он ждет вас на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с яркой девушкой Евой, которая всего добивается в жизни сама. У нее есть квартира, машина и работа в студии танцев — но это не котируется обществом. Близкие считают, что хореограф упускает последний шанс на создание семьи, к тому же даже ее бывший рассказывает подписчикам в социальных сетях, как классно быть папой. Уставшая от давления Ева решает найти достойного отца для будущего малыша и знакомится с обаятельным бизнесменом Ильей…



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