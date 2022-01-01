Ева, рожай! (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Фильм о фильме
Ева, рожай!
2022, Фильм о фильме
Комедия, Документальный

О сериале

Комедийная мелодрама о 38-летней учительнице танцев с проблемами в личной жизни, которая твердо решает родить ребенка от достойного мужчины. Ева преподает танцы и с головой погружена в работу. Хотя она успешна в карьере и любит свою профессию, жизнь то и дело напоминает, что на личном фронте у нее откровенный застой. Последней каплей становится новость, что ее любовник, который никогда не горел идеей серьезных отношений, женился и даже завел ребенка. Теперь Ева задается серьезной целью – построить семью.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Документальный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

