Ева, рожай! (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Комедийная мелодрама о 38-летней учительнице танцев с проблемами в личной жизни, которая твердо решает родить ребенка от достойного мужчины. Ева преподает танцы и с головой погружена в работу. Хотя она успешна в карьере и любит свою профессию, жизнь то и дело напоминает, что на личном фронте у нее откровенный застой. Последней каплей становится новость, что ее любовник, который никогда не горел идеей серьезных отношений, женился и даже завел ребенка. Теперь Ева задается серьезной целью – построить семью.



