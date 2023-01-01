Биография

Мила Просвирина — российский сценарист. Родилась в Саратове 1 октября 1990 года. После окончания школы поступила на режиссерский факультет в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Также получила дополнительное образование, приняв участие в лаборатории Московского художественного театра. Работала автором и креативным продюсером в Good Story Media, также сотрудничает с компаниями «Среда» и 1-2-3 Production. Является ведущей подкаста «Весело и больно». Сегодня Мила Просвирина успешно развивает карьеру в киноиндустрии, ее фильмография включается в себя такие проекты, как «Чего хочет Слава?», «Случай в лифте», «Ничего особенного», «Просто представь, что мы знаем». В 2022 году состоялась премьера сериала «Ева, рожай!».