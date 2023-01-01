Молчание ягнят (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

ФБР занимается расследованием серии убийств, совершeнных неизвестным серийным убийцей. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру, сверхопасному Ганнибалу Лектеру. Для беседы к нему направляют молодую слушательницу академии ФБР Кларису Старли�нг.



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