Молчание ягнят (фильм, 1990) смотреть онлайн
9.31990, The Silence of the Lambs
Триллеры, Ужасы113 мин18+
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Сюжет
ФБР занимается расследованием серии убийств, совершeнных неизвестным серийным убийцей. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру, сверхопасному Ганнибалу Лектеру. Для беседы к нему направляют молодую слушательницу академии ФБР Кларису Старли�нг.
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Демме
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Брук
Смит
- Актёр
Скотт
Гленн
- Актёр
Тед
Левайн
- Актёр
Энтони
Хилд
- Актриса
Кейси
Леммонс
- Актриса
Дайан
Бэйкер
- Актёр
Чарльз
Нэпьер
- Актёр
Роджер
Корман
- Сценарист
Тед
Тэлли
- Сценарист
Томас
Харрис
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Эдвард
Саксон
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- Оператор
Так
Фудзимото
- Композитор
Говард
Шор