Молчание ягнят
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Молчание ягнят

Молчание ягнят (фильм, 1990) смотреть онлайн

9.31990, The Silence of the Lambs
Триллеры, Ужасы113 мин18+

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Сюжет

ФБР занимается расследованием серии убийств, совершeнных неизвестным серийным убийцей. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру, сверхопасному Ганнибалу Лектеру. Для беседы к нему направляют молодую слушательницу академии ФБР Кларису Старлинг.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молчание ягнят»

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