Биография

Кейси Леммонс — американская актриса, сценарист и режиссер. Родилась в Сент-Луисе 24 февраля 1961 года. В юности обучалась по актерской программе «Круг на площади», а позже продолжила образование в школе драмы при Нью-Йоркском университете. Также поступила в Калифорнийский университет на факультет истории, изучала социологию. Имеет степень доктора гуманитарных наук. Телевизионную карьеру начала со съемок рекламных роликов компаний McDonald's и Levi's. Сегодня фильмография Кейси Леммонс насчитывает более 60 работ. Она сыграла в таких картинах, как «Молчание ягнят», «Трудная мишень», «Связи нет», «Страх перед черной шляпой». Также была режиссером сериала «Женщины движения» и исторической драмы «Гарриет».