Биография

Чарльз Нэпьер — американский актер и продюсер. Родился в Скотсвилле 12 апреля 1936 года. После окончания школы служил в армии, а затем поступил в Университет Западного Кентукки, где изучал искусство. Мечтал стать тренером по баскетболу и даже был помощником руководителя спортивной группы в родной школе. Позже переехал во Флориду, где преподавал изобразительное искусство. В конце концов перебрался в Клируотер и устроился на работу в театр. Фильмография Чарльза Нэпьера насчитывает более 200 ролей. Его первыми работами стали сериалы «Менникс» и «Герои Хогана», также он сыграл в картинах «Молчание ягнят», «Изнанка долины кукол», «Братья Блюз», «Второй шанс», «Дикая штучка», «Одинокие сердца», «Филадельфия», «Короли Догтауна».