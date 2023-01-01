Биография

Томас Харрис — писатель и сценарист. Родился в Джексоне 11 апреля 1940 года. В юности учился в Университете Бейлора в Техасе, тогда же работал в местной газете репортером. Позже перебрался в Нью-Йорк и устроился на работу в Associated Press. В 1975-м написал свой первый роман «Черное воскресенье», вдохновленный катастрофой на Олимпийских играх в Мюнхене. С 1981 по 2006 год выпустил серию книг о Ганнибале Лекторе, а спустя 13 лет отпуска представил миру новую эпопею «Кари Мора». Фильмография Томаса Харриса включает в себя экранизации его собственных книг: «Молчание ягнят», «Ганнибал», «Красный дракон», «Охотник на людей». В 2021-м на экраны вышел сериал «Кларисса», снятый на основе романа драматурга.