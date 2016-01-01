Светофор. Сезон 9. Серия 9
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Светофор (сериал, 2016) сезон 9 серия 9 смотреть онлайн

8.92016, Светофор. Сезон 9. Серия 9
Комедии18+

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Сюжет

«Светофор» - история о трех друзьях детства. Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете сил. Один женат, другой занят, третий свободен, как ветер. Герои абсолютно не похожи, но их объединяют дружба и разная, но все же искренняя любовь к женщинам.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Светофор»