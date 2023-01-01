Биография

Екатерина Архарова — российская и итальянская актриса. Родилась в Москве 6 апреля 1975 года. Екатерина с детства была творческим человеком и увлекалась живописью. В возрасте 14 лет кинодеятельница с семьей переехала в Италию. Там она окончила лицей и поступила в Итальянскую национальную киношколу в Риме. Творческую карьеру Екатерина Архарова начала в 1995 году, снявшись в мелодраме «Ночная молодежь». После этого она получила роль в комедийном мини-сериале «Случайная мама», который сыскал любовь зрителей и принес актрисе первую известность. До 2004 года она активно снималась в итальянских лентах, а после вернулась в Москву, где продолжила карьеру. В 2005-м Екатерина сыграла Татьяну Волкову в многосерийной картине «Частный детектив». Также одну из ведущих ролей она исполнила в сериале «Отель». Среди популярных российских проектов с участием Архаровой можно найти ситком «Светофор», комедийную мелодраму «Филатов» и драму «Учителя».