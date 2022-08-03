Светофор (сериал, 2016) сезон 9 смотреть онлайн
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О сериале
Продолжение сериала «Светофор», вышедшее на экраны в 2016 году. К троице закадычных друзей присоединяется Рома из Америки в исполнении Оскара Кучеры. Что это сулит? Узнаете, если будете смотреть онлайн «Светофор» 9 сезон в хорошем качестве.
Паша и Олеся вновь оказываются на грани развода. Ловелас Эдик, напротив, вконец остепенился и мечтает завести ребенка. Севе удается отвоевать лидерские позиции в семье. Но главная перемена, которая ожидает героев сериала «Светофор» – внезапное возвращение из США их старого приятеля Романа. Парень обладает истинно авантюрным характером и, как правило, приносит одни неприятности. Первой жертвой становится Сева, которого Рома уговаривает совершить выгодное денежное вложение, в результате чего Баранов теряет 50 тысяч долларов.
Что будет дальше? Увидите, если будете сериал «Светофор» 9 сезон (2016) смотреть онлайн.
Рейтинг
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- Актриса
Ирина
Низина
- Актриса
Ольга
Медынич
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- Актриса
Екатерина
Архарова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- ТКАктриса
Татьяна
Клюкина
- ГГСценарист
Гарри
Гупаленко
- КИСценарист
Константин
Иванов
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ПЗПродюсер
Павел
Зарукин
- ВЗПродюсер
Виктория
Забулонская
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АБМонтажёр
Антон
Буланый
- ИСМонтажёр
Игорь
Сиркин
- ЮГМонтажёр
Юлия
Гойхберг
- МСОператор
Михаил
Селихов
- Композитор
Иван
Канаев
- Композитор
Александр
Пушной
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов