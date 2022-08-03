Продолжение сериала «Светофор», вышедшее на экраны в 2016 году. К троице закадычных друзей присоединяется Рома из Америки в исполнении Оскара Кучеры. Что это сулит? Узнаете, если будете смотреть онлайн «Светофор» 9 сезон в хорошем качестве.



Паша и Олеся вновь оказываются на грани развода. Ловелас Эдик, напротив, вконец остепенился и мечтает завести ребенка. Севе удается отвоевать лидерские позиции в семье. Но главная перемена, которая ожидает героев сериала «Светофор» – внезапное возвращение из США их старого приятеля Романа. Парень обладает истинно авантюрным характером и, как правило, приносит одни неприятности. Первой жертвой становится Сева, которого Рома уговаривает совершить выгодное денежное вложение, в результате чего Баранов теряет 50 тысяч долларов.



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