Светофор (сериал, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Зеленый, желтый или красный? Комедия положений о молодых людях, оказавшихся на распутье между ответственностью и свободой.
Трое друзей уже давным-давно вместе, но в свои тридцать с небольшим они живут совершенно разными жизнями. Сева остепенился и вместе с женой воспитывает дочь — его светофор давно горит красным. Паша пока не успел создать семью, хотя долгие отношения грозят переключить его огонек с желтого на более солидный цвет. И только беспечный Эдик перемещается по городу с абсолютной свободой — его светофор всегда зеленый. Несмотря на такие разные пути, все трое сходятся на том, что женщины играют далеко не последнюю роль в жизни любого мужчины. Паша, Сева и Эдик вместе разбираются, что им нужно, чего хочется и как стать счастливыми в этом городе, полном разноцветных огоньков.
Какие же судьбы уготованы героям? Джемал Тетруашвили, Ольга Медынич и другие звезды кино в комедийном проекте «Светофор» — сериал 2011 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
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Информация
Рейтинг
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- Актриса
Ирина
Низина
- Актриса
Ольга
Медынич
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- Актриса
Екатерина
Архарова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- ТКАктриса
Татьяна
Клюкина
- ГГСценарист
Гарри
Гупаленко
- КИСценарист
Константин
Иванов
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ПЗПродюсер
Павел
Зарукин
- ВЗПродюсер
Виктория
Забулонская
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АБМонтажёр
Антон
Буланый
- ИСМонтажёр
Игорь
Сиркин
- ЮГМонтажёр
Юлия
Гойхберг
- МСОператор
Михаил
Селихов
- Композитор
Иван
Канаев
- Композитор
Але�ксандр
Пушной
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов