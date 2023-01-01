Светофор (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Зеленый, желтый или красный? Комедия положений о молодых людях, оказавшихся на распутье между ответственностью и свободой.



Трое друзей уже давным-давно вместе, но в свои тридцать с небольшим они живут совершенно разными жизнями. Сева остепенился и вместе с женой воспитывает дочь — его светофор давно горит красным. Паша пока не успел создать семью, хотя долгие отношения грозят переключить его огонек с желтого на более солидный цвет. И только беспечный Эдик перемещается по городу с абсолютной свободой — его светофор всегда зеленый. Несмотря на такие разные пути, все трое сходятся на том, что женщины играют далеко не последнюю роль в жизни любого мужчины. Паша, Сева и Эдик вместе разбираются, что им нужно, чего хочется и как стать счастливыми в этом городе, полном разноцветных огоньков.



Какие же судьбы уготованы героям? Джемал Тетруашвили, Ольга Медынич и другие звезды кино в комедийном проекте «Светофор» — сериал 2011 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.



Все сезоны сериала Светофор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.