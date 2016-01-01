Самые шокирующие гипотезы (сериал, 2016) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Самые шокирующие гипотезы. Серия 45
Самые шокирующие гипотезы
1-й сезон
45-я серия

2016, Самые шокирующие гипотезы. Серия 45
Документальный18+

Программа ищет закономерности и параллели в самых невероятных явлениях нашей жизни. Вас ждут новые ответы на старые вопросы, расследования самых сенсационных историй, свежий взгляд на общеизвестные исторические факты и независимая оценка событий, изменивших мир.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

