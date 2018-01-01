Рассказ служанки. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
2-й сезон
8-я серия
9.02018, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

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Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Болезнь ребенка ухудшает отношения между Сереной и Фредовой. Жанин наконец встречает Наоми.

Сериал Рассказ служанки 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»