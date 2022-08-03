Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

WinkСериалыРассказ служанки2-й сезон12-я серия
9.02018, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+
О сериале
Эмили получает новое назначение и переезжает в загадочный дом. Ник потрясен жестокими мерами в отношении тех, кто совершил преступление. Фредову направляют в уже знакомое ей место.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Режиссёр
Элизабет
Мосс
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актриса
Самира
Уайли
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БМПродюсер
Брюс
Миллер
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор