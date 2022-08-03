Рассказ служанки. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
2-й сезон
13-я серия
9.02018, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Серена и другие Жены жаждут перемен и готовятся к решительным действиям. Эмили узнает кое-что новое о своем командоре.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»