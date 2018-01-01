Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

После вечеринки в честь предстоящего рождения ребенка отношения между Сереной и Фредовой меняются. Фредова размышляет о сделанном ею выборе, из-за которого она стала служанкой.



