Рассказ служанки. Сезон 2. Серия 1
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Сериалы
Рассказ служанки
2-й сезон
1-я серия
9.02018, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

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Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Всех служанок, отказавшихся забивать камнями Жанин, жестоко наказывают. У Фредовой будет ребенок, поэтому она избегает их участи. Кто-то подбрасывает ей ключ, который открывает путь к бегству…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»