Рассказ служанки. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
1-й сезон
7-я серия
9.02017, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

Рассказ служанки (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

После разлучения с женой и дочерью Люк пытается выжить в новом жестоком мире и разыскать своих близких.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»