Рассказ служанки. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
1-й сезон
10-я серия
9.02017, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллеры18+

Рассказ служанки (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Серена конфликтует с командором и Фредовой. Перед Фредовой открывается правда, которая может изменить всю ее жизнь. Служанок вновь заставляют совершить страшный ритуал, но в этот раз жертва — одна из них…

Сериал Рассказ служанки 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драмы, Триллеры
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»