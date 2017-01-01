Рассказ служанки. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
1-й сезон
2-я серия
9.02017, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

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Рассказ служанки (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Фредова и другие Служанки помогают принимать роды у Жанин. Фредова сближается с Гленовой, пытаясь выяснить, зачем Командор назначил ей встречу.

Сериал Рассказ служанки 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»